700 рублей затмили разум: мужчина попытался совершить ограбление и скрыться

В Петербурге грабителю не удалось скрыться от сотрудников Росгвардии.

В Петербурге задержан 33-летний мужчина, который избил и ограбил 52-летнего мужчину. Инцидент произошел в гипермаркете на проспекте Просвещения, об этом сообщает "Петербургский Дневник"

Житель Петербурга с набранным товаром направлялся к кассе магазина. Чтобы произвести оплату продуктов мужчина приготовил 700 рублей, в этот момент неизвестный ударил посетителя в голову, выхватил деньги и пытался скрыться.

Сотрудники гипермаркета оперативно нажали "тревожную" кнопку, затем немедленно в магазин прибыл наряд вневедомственной охраны. Злоумышленнику не удалось скрыться от сотрудников Росгвардии, в результате чего грабитель был задержан.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Украденные деньги изъяли, а задержанного доставили в 17 отдел полиции.

Пресс-служба УВО войск национальной гвардии по Петербургу сообщает, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.