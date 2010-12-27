Говорунов рассказал о снижении преступлений в Петербурге

Во время встречи вице-губернатор подвел итоги работы правоохранительных органов за первые шесть месяцев этого года.

Вице-губернатор Александр Говорунов во время заседания коллегии Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти поблагодарил правоохранительные органы за отличную работу во время Чемпионата мира по футболу.

Во время встречи вице-губернатор подвел итоги работы правоохранительных органов за первые шесть месяцев этого года. Петербургские полицейские провели большую работу по обеспечению безопасности во время мундиаля: они обеспечивали безопасность для иностранных болельщиков и поддерживали порядок в фан-зонах.

Во время ЧМ в городе также работали сотрудники различных подразделений Главного управления МВД. Совместными усилиями они добились свободного движения клиентских групп по 83 маршрутам города. На встрече вице-губернатор отметил, что профилактика преступлений - это главная задача не только для полиции, но и для городских властей. На особом контроле находятся преступления, связанные с посягательством на имущество и наркотиками.

Фото: Администрация Петербурга / официальный сайт.