Говорунов и другие: названы самые богатые члены правительства Петербурга

Данные о финансах опубликованы за 2017 год.

На сайте Смольного опубликовали сведения о доходах и расходах членов Правительства Петербурга, их жен и детей за период с 1 января по 21 декабря 2017 года.

Александр Говорунов - руководитель администрации Петербурга, вице-губернатор, заработал больше всех. За год его доход превысил 13 млн рублей.

Из имеющихся документов следует, что у Говорунова в собственности находятся две квартиры, общей площадью больше 300 квадратных метров, садовый участок и парковка. Ездит Говорунов на Audi Q7. Его супруга за прошлый год заработала почти 2 млн рублей.

Самыми скромными оказались доходы члена правительства и председателя Комитета по благоустройству Владимира Рублевского. В прошлом году он заработал более 2,3 млн рублей. Отмечается, что в собственности у него есть мотоцикл "Хонда", квартира, жилой дом, гараж и два земельных участка, площадь одного из которых превышает тысячу квадратных метров.

Фото: zaks.ru; pixabay