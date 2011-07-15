Готовность дома для очередников на Глухарской оценили в 45%

У некоторых квартир будут расширенные дверные проемы. Для маломобильных жителей предусмотрели навигацию в местах общего пользования.

Дом для очередников Петербурга на Глухарской готов на 45%. Рабочие уже завершили монолитные работы, сейчас специалисты занимаются кладкой кровли и стяжки, укладывают утеплитель, монтируют окна, оштукатуривают стены и потолки. Об этом пишет "Строительный Петербург".

В доме находятся 265 квартир с чистовой отделкой. У некоторых из них будут расширенные дверные проемы. Для маломобильных жителей предусмотрели навигацию в местах общего пользования. На первом этаже установили подъемники, смонтировали и оборудовали проезды тротуаров, пешеходные дорожки и пандусы.

Строительство ведет ООО "Инвестиционная строительная компания "НКС". Объект на участке 57 возводится в рамках нацпроекта и Адресной инвестиционной программы комитета по строительству.

Фото: пресс-служба Смольного