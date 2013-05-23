Госуслуги в Ленобласти оптимизируют

Будущие мастера государственного управления выбрали государственные услуги для реинжиниринга.

Команда разработчиков из числа госслужащих, топ-менеджеров компаний, ученых, бизнесменов и победителей конкурса "Лидеры России" представила проект отбора госуслуг для их оптимизации в Ленобласти в рамках образовательной программы РАНХиГС "Мастер государственного управления для руководителей". Разработанная совместно с Процессным офисом Ленобласти модель позволяет видеть нуждающиеся в совершенствовании электронные госуслуги на основе имеющихся данных, среди которых - процент отказов, количество обращений, удовлетворенность пользователей, результат оказания услуги и коэффициент бюрократии.

В состав экспертной комиссии, оценивавшей проект отбора неэффективных госуслуг, вошли главы регионов и их заместители. Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов отметил, что применение методики обусловлено востребованностью той или иной услуги среди жителей и результатом должна стать их удовлетворенность. В дальнейшем оптимизация госуслуг должна стать постоянным процессом. О необходимости совершенствования соцуслуг говорил и президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Агентства стратегических инициатив.

Ранее специалисты Центра управления регионом, запущенного в Ленобласти вместе со всей страной в прошлом году по поручению президента, отчитались о результатах работы по мониторингу обращений граждан на различных онлайн-площадках.

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