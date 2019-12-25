Центр управления Ленобластью обработал 1300 жалоб за неделю

Мониторинг обращений ленинградцев в интернете помог решить проблемы жителей области.

Специалисты Центра управления регионом, запущенного в Ленобласти вместе со всей страной в прошлом году по поручению президента, отчитались о результатах работы за прошедшую неделю. Из 1319 обращений на различных онлайн-площадках, от государственных порталов до социальных сетей, были обработаны 1300.

Сотрудники Центра анализируют запросы граждан и передают их профильным ведомствам, а также контролируют сроки и качество ответов. Ранее Ленинградская область уже называлась одним из лидеров по созданию центров управления регионом.

Круг интересующих жителей области вопросов и наиболее распространённые проблемы граждан остаются неизменными: здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт, энергетика, ЖКХ, вывоз мусора. За прошедшую неделю сотрудники ЦУР помогли разрешить трудности с вакцинацией, ремонтом дорог и благоустройством общественных пространств.

Лидерами по числу обработанных обращений стали администрации Гатчинского и Волховского районов, а также работники комитета по дорожному хозяйству.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провёл часовую прямую линию с жителями области, на которой ему также адресовали жалобы на дороги, транспорт, ЖКХ и трудности с устройством детей в сады.

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