Губернатор Ленобласти провел майскую прямую линию

Жители области пообщались с губернатором о наболевшем.

17 мая в формате прямой линии состоялось общение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с жителями региона. После майских праздников это была первая возможность для граждан дозвониться до губернатора и напрямую обратиться к нему с вопросом или жалобой.

Вместе с представителями районных администраций глава региона постарался ответить на все обращения граждан. Жительницы Тосно жаловались на проблемы с очередью в детский сад и на слабый напор воды в доме, ветеран из Высоцка - на участок дороги от порта до города, который жители чинят своими силами, жительница поселка Ромашки - на переполненные контейнеры с мусором.

Из Ломоносовского района поступила жалоба на школьный автобус, который не довозит детей из Владимировки в школу Петергофа, из Большой Ижоры - на рейсовый автобус от Парнаса до Соснового Бора и на компанию-перевозчика. Житель Романовки пожаловался на платформу станции Старое Мозино, не оборудованную пандусами, жители Новой Ладоги - на неудобные маршруты до Санкт-Петербурга с несколькими пересадками.

По всем обращениям губернатором и главами местных администраций были розданы поручения и определены сроки решения проблем. Прямую телефонную линию Губернатор Ленобласти проводит каждый первый и третий понедельник месяца с 16.00 до 17.00.

Фото: Pixabay