Государство повысит явку на выборах с помощью сайта знакомств

Телеканал “Дождь” рассказал об инициативе правительства использовать сайт знакомств “Мамба” для увеличения избирателей на грядущих губернаторских выборов. Если эксперимент окажется удачным, то метод используют и на выборах президента страны в 2018 году.
Уже сейчас “Мамба” выпустил специальное приложение “Вместе на выборы”. Его дизайн соответствует палитре сервиса знакомств. Организаторы предлагают людям познакомиться через приложение и встретиться в день голосования, чтобы вместе проголосовать.
Основными критериями при выборе партнера остаются фотографии и и вопрос “пойдешь ли ты с ней/ним на выборы?”. Если оба претендента понравились друг другу, они могут начать переписываться. Так же в “Мамбе” можно выбрать избирательный участок, который будет удобен для обоих пользователей.
Фото: Pixabay.com