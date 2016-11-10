Государство повысит явку на выборах с помощью сайта знакомств

Сайт знакомств "Мамба" предлагает пользователям встретиться на избирательном участке.

Телеканал “Дождь” рассказал об инициативе правительства использовать сайт знакомств “Мамба” для увеличения избирателей на грядущих губернаторских выборов. Если эксперимент окажется удачным, то метод используют и на выборах президента страны в 2018 году.

Уже сейчас “Мамба” выпустил специальное приложение “Вместе на выборы”. Его дизайн соответствует палитре сервиса знакомств. Организаторы предлагают людям познакомиться через приложение и встретиться в день голосования, чтобы вместе проголосовать.

Основными критериями при выборе партнера остаются фотографии и и вопрос “пойдешь ли ты с ней/ним на выборы?”. Если оба претендента понравились друг другу, они могут начать переписываться. Так же в “Мамбе” можно выбрать избирательный участок, который будет удобен для обоих пользователей.

Фото: Pixabay.com