В России отмечен резкий дефицит учителей английского в школах

Региональный центр лингвистических исследований провел исследование, в ходе которого выяснилось, что в российских образовательных школах не хватает человеческих ресурсов для преподавания иностранных языков. Количество учащихся превышает необходимое количество педагогов в 2-3 раза, и такая ситуация наблюдается по всей стране.

РЦЛИ основывается на статистике, которую им представило Министерство образования России, а также другие исследовательские ресурсы и школы.

Сейчас на каждого преподавателя иностранного языка в среднем приходится 25-28 человек, хотя оптимальное соотношение - один преподаватель на 10-13 учеников.

Самый удручающий показатель наблюдается на Северном Кавказе, Кабардино-Балкарии, а также в некоторых регионах Сибири и Урала. В этих областях на каждого педагога приходится 30,3 учеников. В забайкальском крае эта цифра составляет 28,7, в Красноярском - 26,6. В десятку “топа” также вошли Коми, Сахалин, Оренбург, Архангельск, Ставрополь.

Эксперт аналитического ресурса SchooRate прокомментировала ситуацию, заметив, что проблема есть также на уровне качества преподавания иностранных языков. Это касается не только общеобразовательных учреждений. Если брать лингвистические курсы или школы, то в них можно встретить квалифицированного специалиста очень редко - 20% из сотрудников имеют категорию “педагог” или “методист”.

Напомним, что общее количество изучающих иностранные языки составляет более 35 млн. человек.

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