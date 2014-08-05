Госэкспертиза вынесла положительное заключение о строительстве порта в Приморске

В течение полугода будет выдано разрешение на строительство Приморского УПК, и в третьем квартале 2021 года начнутся работы.

9 июля государственная экспертиза в составе сорока специалистов одобрила проект строительства в Приморске универсально-перегрузочного комплекса с оборотом порядка 65 миллионов тонн в год. Ожидается, что в течение полугода будет выдано разрешение на строительство, и застройщик сможет приступить к работам до конца текущего года.

Работы пройдут в три этапа: подготовка земельного участка, создание инфраструктуры и расширение пропускной способности. Параллельно с этим будут вестись работы по углубению дна. Предполагается, что Приморский УПК поспособствует приему большегрузного морского транспорта, сейчас обслуживаемому в портах Прибалтики.

Ранее независимая экологическая экспертиза, проведенная Центром экспертиз ЭКОМ, назвала проект порта в Приморске "разрушительным и опасным". С момента публикации своего доклада экологи продолжают привлекать внимание к последствиям строительства порта в том виде, каким он заявлен в проекте.

Так, в частности, они обратили внимание, что для строительства порта понадобится вывезти примерно 29 миллионов кубометров грунта - 46,3 миллионов тонн, а это в 3,2 раза больше полигона "Северная Самарка", видимого из восточных районов Петербурга. Это не сможет не сказаться на состоянии дорог и окружающей среды в Ермилово и других придорожных поселках. Очень серьезный урон может быть нанесен ихтиофауне.

Полностью с докладом экологов можно ознакомиться по ссылке или посмотреть видео.