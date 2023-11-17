Государственная экспертиза признала ценность зданий Фарфоровского поста

Экспертизу проводили в период с 5 апреля по 10 июня.

Государственная историко-культурная экспертиза признала объектом культурного наследия "Комплекс зданий Фарфоровского поста". Его внесут в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Соответствующая информация появилась на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга 13 июня.

Экспертизу проводили в период с 5 апреля по 10 июня. Ее заказчиком стал Институт истории материальной культуры Российской академии наук, а проводило – ООО "ЛенСтройУправление".

Необходимость проведения государственной историко-культурной экспертизы зданий Фарфоровского поста определена планами правительства РФ по устройству высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом. Ранее против сноса комплекса выступали градозащитники, которые собрали 120 подписей местных жителей с просьбой скорректировать проект и не выселять людей из домов.

Земли ради строительства ВСМ Москва — Петербург начали изымать в июне 2023 года. Под изъятие попали участки домов №34, 40, 48 и 54 по Фарфоровскому посту, два участка на улице Салова у дома №46 и один участок на Софийской улице.

Фото: Телеграм / Живой город