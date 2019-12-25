Представители "Приморского УПК" опровергли связь между строительством комплекса и вырубкой лесов у озера Высокинское

Компания "Приморский УПК" сослалась на сторонние организации, ведущие работы у озера Высокинское.

ООО "Приморский универсально-перегрузочный комплекс", разрабатывающее проект строительства первого в Балтийском бассейне глубоководного универсального портового комплекса и недавно получившее положительное заключение Госэкспертизы, выпустило официальный комментарий относительно связи с работами по вырубке леса возле озера Высокинское в Выборгском районе Ленинградской области. Согласно заявлению компании, никакого отношения к этим работам УПК не имеет.

Озеро удалено от зоны строительства универсально-перегрузочного комплекса на 5 километров. С проводимыми там работами могут быть связаны сторонние организации. Представители компании также напомнили об административной и уголовной ответственности за распространение недостоверной информации.

Ранее независимая экологическая экспертиза оценила порт в Приморске как разрушительный и опасный.

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