Экологическая экспертиза оценила порт в Приморске как разрушительный и опасный

Независимая общественная экологическая экспертиза Приморского порта обрисовала тревожные перспективы проекта для экологии региона.

Некоммерческая организация "Центр экспертиз ЭКОМ", которая вляется подразделением общественной организации Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей, представила заключение по итогам рассмотрения проектной документации "Приморского универсально-перегрузочного комплекса", первого в Балтийском бассейне глубоководного универсального портового комплекса.

Инвестором строительства комплекса является ООО "Приморский универсально-перегрузочный комплекс", в котором 31,66% принадлежит Илье Траберу, 25,34% - Рамису Дебердееву, 15,83% — Артему Бегуну, еще 5% контролирует гендиректор Андрей Сизов. Мощность проектируемого терминала заявлена в 65 миллионов тонн грузов в год, из которых 20 миллионов тонн - уголь, 5 миллионов - минеральные удобрения. Ранее Сизов уверял, что "Приморский УПК" будет задействовать закрытую технологию перевалки угля и иных сыпучих грузов, без негативного воздействия на окружающую среду, портовый флот будет работать на СПГ-топливе, что не повредит экологической обстановке в Балтийском море, а в самом порту будет использоваться современное и высокотехнологичное оборудование.

Однако комиссия экологов усомнилась в заявлениях гендиректора, а в самом проекте обнаружились признаки нарушения российских федеральных законов и международных конвенций, и угрожающие экологии технологические спецификации и сопутствующие строительству комплекса процессы.

В выводах произведенного анализа сказано, что проект Приморского УПК не будет безопасен ни с точки зрения экологии, ни с точки зрения технологии, а разработчики не провели достаточных исследований для оценки вреда, который проект нанесет окружающей среде. Под угрозой окажется четверть Карельского перешейка и акватория вокруг Берёзовых островов - ключевая орнитологическая территория международного значения. Инвестором порта был вырублен лес, засыпаны ручьи с нерестилищами, и в расчет не было взято огромное наращивание транспортной инфраструктуры, которое возникнет после введения порта в эксплуатацию, перемещение грунта и многие другие последствия.

К тому же экологи обращают внимание на то, что проектов было два: один выносился на общественные слушания, но не проходил экспертизу, а второй проходил государственную экоэкспертизу, но не выносился на слушания. Первый разрабатывался АО "И.И.С" - "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство", второй — ООО "Онего Шипинг Лтд". Заказчик проектов, "Приморский УПК", заявляет, что разницы между ними нет, но при этом оплату за первый проект получил второй разработчик.

Экологи, работавшие над докладом по "Приморскому УПК", сообщили, что результаты анализа проектной документации смогут удивить даже тех, кто уже давно перестал удивляться. Порт должен быть построен к 2026 году, будет подходить вплотную к жилым домам поселков Ермилово и деревни Карасевки и расположится недалеко от жилых районов поселения Балтийского.

Ранее стало известно о новых обстоятельствах введения в Кузьмоловском городском поселении режима повышенной радиационной опасности.

Фото: ВКонтакте/Центр экспертиз ЭКОМ