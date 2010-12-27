Гостиница "Октябрьская" "оскорбила" известного российского революционера

Вечером 1 сентября в паблике "ВКонтакте" "Признавашки ДТП и ЧП" появилась фотография гостиницы "Октябрьская", где в надписи "Город герой Ленинград" потухла буква "р" в бывшем названии Петербурга. Получилось сочетание "Город герой Ленингад".
Кого-то потухшая буква на здании повеселила, а некоторых пользователей наоборот поставила в тупик и даже немного разозлила.
Не смешно... и даже не забавно. В чём "прикол"? В том, что лампа перегорела?! - написала подписчица группы Алиса.
Удалось ли восстановить перегоревшую лампу к сегодняшнему дню - неизвестно.
Фото: ВКонтакте/Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург