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Гостиница "Октябрьская" "оскорбила" известного российского революционера
Сегодня, 11:53
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TretyakovaS
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Гостиница "Октябрьская" "оскорбила" известного российского революционера

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Потухшая буква на гостинице "Октябрьская" вызвала волну эмоций у интернет-пользователей.

Вечером 1 сентября в паблике "ВКонтакте" "Признавашки ДТП и ЧП" появилась фотография гостиницы "Октябрьская", где в надписи "Город герой Ленинград" потухла буква "р" в бывшем названии Петербурга. Получилось сочетание "Город герой Ленингад".

Кого-то потухшая буква на здании повеселила, а некоторых пользователей наоборот поставила в тупик и даже немного разозлила. 

Не смешно... и даже не забавно. В чём "прикол"? В том, что лампа перегорела?!  - написала подписчица группы Алиса.

Удалось ли восстановить перегоревшую лампу к сегодняшнему дню - неизвестно.  

Фото: ВКонтакте/Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: ленин , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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