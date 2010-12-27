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Каналы МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70
Гостем проекта "Место встречи – Невский, 70" станет Диана Качалова
Вчера, 20:05
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Butenko
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Гостем проекта "Место встречи – Невский, 70" станет Диана Качалова

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Проект "Место встречи – Невский, 70" возвращается после зимних каникул.

Уже завтра, 6 февраля, в Доме журналиста состоится очередная встреча в рамках проекта "Место встречи – Невский, 70". В гости к арт-директору Домжура Ирине Ивановой придет главный редактор "Новой Газеты" в Санкт-Петербурге Диана Качалова. Свои вопросы коллеге смогут задать гости мероприятия, в числе которых будут опытные петербургские журналисты и молодые медийщики.

Прямая трансляция мероприятия начнется на канале Piter.TV в 18.00. Следить за эфиром можно по ссылке и в разделе "Трансляции". После этого полная версия встречи будет также доступна на сайте Piter.TV.

Теги: диана качалова , новая газета , новости спб
Категории: МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70

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