Гостем нового эфира "Место встречи - Невский, 70" станет Сергей Балуев

Канал Piter.TV покажет в прямом эфире встречу с главным редактором журнала "Город 812" Сергеем Балуевым.

В Доме журналиста 14 марта состоится очередной творческий вечер в рамках проекта "Место встречи - Невский, 70". Гостем мероприятия станет главный редактор журнала "Город 812" (многим известен как журнал "Город") Сергей Балуев. Бессменная ведущая "Места встречи" Ирина Иванова обсудит с коллегой судьбу журнала, развитие журналистики в Санкт-Петербурге и России, взгляды на профессию самого Сергея Балуева.

Мероприятие начнется в 18.00 в Доме журналиста. Канал Piter.TV покажет встречу в прямом эфире. Следить за беседой в режиме онлайн можно в разделе "Наши трансляции".