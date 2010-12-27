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Гостем нового эфира "Место встречи - Невский, 70" станет Сергей Балуев
Вчера, 22:38
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Butenko
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Гостем нового эфира "Место встречи - Невский, 70" станет Сергей Балуев

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Канал Piter.TV покажет в прямом эфире встречу с главным редактором журнала "Город 812" Сергеем Балуевым.

В Доме журналиста 14 марта состоится очередной творческий вечер в рамках проекта "Место встречи - Невский, 70". Гостем мероприятия станет главный редактор журнала "Город 812" (многим известен как журнал "Город") Сергей Балуев. Бессменная ведущая "Места встречи" Ирина Иванова обсудит с коллегой судьбу журнала, развитие журналистики в Санкт-Петербурге и России, взгляды на профессию самого Сергея Балуева.

Мероприятие начнется в 18.00 в Доме журналиста. Канал Piter.TV покажет встречу в прямом эфире. Следить за беседой в режиме онлайн можно в разделе "Наши трансляции".

 

Теги: город 812 , новости петербурга , сергей балуев журналист
Категории: Новости СПб МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70 Картина дня

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