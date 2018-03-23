Место встречи – Невский, 70: Сергей Балуев о том, что аудитория разучилась читать "между строк"

Главный редактор журнала "Город – 812" Сергей Балуев рассказал гостям проекта "Место встречи – Невский, 70" об изменениях, которые происходят с читающей аудиторией в последние годы.

Что-то случилось с нашими читателями (слушателями, зрителями) – перестали они улавливать тонкую иронию, разучились читать между строк и реагировать на иносказательную подачу информации. Своими наблюдениями на эту тему с участниками журналистского клуба "Место встречи – Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга" поделился главный редактор журнала "Город – 812" Сергей Балуев. Ведущей и модератором встречи выступила арт-директор "Дома журналиста" Ирина Иванова.



Иванова:. Ну, сидит передо мной главный редактор, и журнал "Город" я, например, любила и люблю читать из-за колонки главного редактора. И она за это время меняла свои форматы. Вот расскажи немножко о том, как ты пишешь колонку редактора, и почему у тебя когда-то была страна Ро и президент Пу, а потом они перестали жить на страницах твоего журнала. И появились какие-то другие вещи, но неизменно там присутствуют восточная мудрость, какие-то цитаты из Лао Цзы и что-то там еще…

Балуев: Ну, я пишу ее последним, и всегда наш бильд-редактор исходит на нет, потому что самый последний текст в номере. Когда-то у меня была идея такого просветительства. Вот я прочитал Конфуция, мне понравился Конфуций, давай я…

Иванова: Расскажу людям про Конфуция.

Балуев: …давай я на примере каком-то современном расскажу это людям. Сейчас немножко другая идея. Сейчас пишу про то, что кажется актуальным. И сейчас, мне кажется, читатели становятся более такими... простыми. Раньше ты написал Пу, и все понимают, кто такой Пу. Сейчас 10 человек спросят: Пу – это кто такой? Это Путин или кто-то другой? А уж если я напишу не Пу, а что-нибудь другое, ну железно 95% ничего не понимают. Раньше у меня какой-то набор букв, мне так нравилось, мне казалось – такая хорошая игра. Сейчас я этого не делаю, и вообще вся журналистика или все то, что называется… то, что пишут, оно становится таким максимально простым. И мне кажется, что вот это и есть такой главный тренд, который есть. Читатели не понимают иронии, то есть, мне кажется, что мы писали какие-то ироничные тексты и их все понимали. Сейчас, мне кажется, мы пишем какую-то ироническую штуку, и ее понимают ну 10%.

Иванова: Тебя это печалит?

Балуев: Да, меня это печалит, но я приспосабливаюсь, это факт, что сделаешь.

Иванова: А чем ты этот факт объясняешь?

Балуев: Не знаю… Изменением менталитета граждан, изменением способа чтения, характера информации… Вот такими вещами совершенно. Я, может, не понимаю, что происходит в головах, но оно происходит.

Иванова: То есть что-то меняется в головах читателей?

Балуев: Да. По печатной версии это не очень поймешь. Да, ты ее продаешь, и человек, если купил журнал, он, в общем, его прочитает более или менее полно. Все-таки, если деньги заплатил, читать надо. А по версии на сайте – там видно, что чтение зависит от кучи вещей. Во-первых, у нас вообще меняется структура... не структура, а способ выхода на этот материал.

Иванова: Да, мы об этом говорили с Игорем Павловским. Что если раньше люди заходили и искали целенаправленно сайт журнала, страницу журнала, то сейчас они выходят на материал напрямую. Это ты имеешь в виду?

Балуев: Да, в общем, они выходят откуда-то. Из Фейсбука, из Телеграма, из Яндекс.Дзена, просто Яндекса, из Гугла... Откуда еще можно придумать? Флипборда. В общем, много всяких платформ, которые генерируют, аккумулируют тексты. И там главное – это заголовок и попасть в тренд, не знаю, неких событий.

Полная версия встречи с Сергеем Балуевым доступна в разделе "Наши трансляции".