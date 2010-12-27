Гостей и жителей Ленобласти ожидают более чем насыщенные выходные

Принять участие в программе мероприятий сможет любой желающий.

На территории 47 региона в предстоящие выходные дни состоится насыщенная программа мерпориятий, среди которой будет присутствовать областной весенний праздник народов Леннградской области "Этновесна".

В 47-м регионе 23 и 24 марта состоятся различные турниры и конкурсы. Итак, Сосновый Бор примет турнир по волейболу среди девушек, во Всеволожском районе пройдет V областной весенний праздник народов Ленобласти "Этновесна", в Гатчине легкоатлетическим пробегом свой День рождения отметит клуб любителей бега "Севилья". Кроме того, в Северной столице стартует открытый региональный конкурс исполнителей на музыкальных инструментах "ОХТА-кубок 2019".

Принять участие в мероприятиях сможет каждый желающий, включая жителей и гостей области. Чтобы более детально узнать о плане мероприятий на субботу и воскресенье, достаточно зайти на сайт правительства Ленобласти.

Источник: сетевое издание "Online.47"