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В Петербурге построят Ледовую арену Пулково
Сегодня, 16:15
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Shdaria
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В Петербурге построят Ледовую арену Пулково

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В Петербурге планируют построить Ледовую арену Пулково к февралю 2019 года.

В Санкт-Петербурге рядом с Экспофорумом в скором времени начнется строительство Ледовой арены Пулково. Известно, что в петербургском Госстройнадзоре ведомство выдало разрешение на строительство арены.

В ведомстве сообщили, что проект получил все необходимые согласования, в том числе и КГИОП, и прошел необходимую процедуру экспертизы. Предполагается, что строительство объекта завершится в феврале 2019 года.

В здании планируется создать каток, трибуны на 240 мест, а также раздевалки и прочие помещения для персонала арены.

Теги: каток в петербурге , ледовая арена пулково , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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