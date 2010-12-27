В Петербурге построят Ледовую арену Пулково

В Петербурге планируют построить Ледовую арену Пулково к февралю 2019 года.

В Санкт-Петербурге рядом с Экспофорумом в скором времени начнется строительство Ледовой арены Пулково. Известно, что в петербургском Госстройнадзоре ведомство выдало разрешение на строительство арены.

В ведомстве сообщили, что проект получил все необходимые согласования, в том числе и КГИОП, и прошел необходимую процедуру экспертизы. Предполагается, что строительство объекта завершится в феврале 2019 года.

В здании планируется создать каток, трибуны на 240 мест, а также раздевалки и прочие помещения для персонала арены.