Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию двух последних секций ЖК «Материк»

1176 дольщиков получат свои квартиры после двухлетнего ожидания.

Две оставшиеся секции ЖК "Материк", А и Б, получили разрешение на ввод в эксплуатацию от Комитета госстройнадзора Ленинградской области. Секции В и Г получили такое же официальное заключение 8 июля.

1176 дольщиков, ожидающих свои квартиры в проблемном ЖК, который должен был быть сдан ещё в 2019 году, теперь официально получат квартиры в собственность. Комания-застройщик, "Петрострой", известна своими "просроченными" ЖК, среди которых есть ещё строящиеся "Чистый ручей" в Сертолово и "Северный вальс".

Обманутые дольщики "Северного вальса" недавно организовали одиночные пикеты возле здания Правительства Ленобласти, чтобы привлечь внимание к очередному смещению сроков сдачи своих квартир.

Фото: сайт ЖК "Материк"