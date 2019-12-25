Госстройнадзор Петербурга выдал разрешения на строительство трех соцобъектов

Это будут объекты в Адмиралтейском, Красносельском и Петродворцовом районах города.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешения на строительство социальных объектов в трёх районах города. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

В Адмиралтейском районе на улице Шкапина будет построен детский сад с общим залом для музыкальных и физкультурных занятий, бассейном и кружково-учебным блоком.

Станция скорой медицинской помощи появится в Петергофе на улице Первого Мая, участок 87. Она будет рассчитана на 10 бригад в смену и возведена за счет средств городского бюджета.

В Красносельском районе будет построена детско-юношеская спортивная школа на проспекте Ветеранов, участок 1. На первом этаже разместятся ледовая арена, спортзал и два бассейна, на втором – хореографический, акробатический и тренажерный залы. Одновременно объект смогут посещать 750 человек.

Фото: Госстройнадзор