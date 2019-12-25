Госстройнадзор Петербурга переходит на "бережливые" технологии

По словам вице-губернатора Станислава Казарина, бережливое управление поможет организовать работу так, чтобы "не допустить простоя по причине документальной волокиты".

Госстройнадзор Петербурга переходит на "бережливое управление", чтобы ускорить темпы строительства. Об этом в среду, 17 августа, рассказали в пресс-службе Смольного.

Госстройнадзор создал рабочую группу, которая будет работать над сокращением временных издержек и улучшать административные процедуры. По словам вице-губернатора Станислава Казарина, бережливое управление поможет организовать работу так, чтобы "не допустить простоя по причине документальной волокиты".

Ранее Госстройнадзор проверил ход строительства гостиницы на Синопской набережной. Здание должны будут возвести до лета 2025 года.

Фото: Piter.tv



