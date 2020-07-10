Теперь собор больше не будет музеем.

Госсовет Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть. Высший административный государственный орган страны аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

До этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ждёт решения Госсовета страны по данному вопросу и примет своё в соответствии с ним.

Ранее мы уже писали, что стало известно о решении Турции превратить Софийский собор в мечеть. Об этом рассказал в Twitter-аккаунте местный журналист по имени Рагып Сойлу. Он сослался на заявление своих коллег из правительства.

Видео: YouTube / russianchurch