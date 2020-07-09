Официально о данном решении Турция объявит 10 июля.

Стало известно о решении Турции превратить Софийский собор в мечеть. Об этом рассказал в Twitter-аккаунте местный журналист по имени Рагып Сойлу. Он сослался на заявление своих коллег из правительства. На данный момент известно, что государственный совет Турции единогласно принял постановление о превращении собора в мечеть. Официально об этом чиновники объявят 10 июля.

Журналист отметил, что турецкая оппозиция не будет выступать против данного решения. Оно отменяет правительственное постановление 1934 года.

Напомним, что 5 июля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор Святой Софии к превращению в мечеть. Ранее Верховный суд указал на то, что статус объект может быть изменен указом главы государства.

Патриарх Кирилл призвал власти Турции сохранить статус храма Святой Софии.

Видео: YouTube / russianchurch