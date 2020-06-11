Турция рассказала о праве превратить собор Святой Софии в мечеть, не учитывая мнению других государств. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.
По его словам, это не международная тема, а Айя-София использовалась как мечеть после того, как стала собственностью османов.
Это вопрос нашего суверенитета.
Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции
Он подчеркнул, что Анкара обязана лишь заботится о сохранении памятника, а его включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО ни к чему не обязывает Турцию.
Ранее мы писали, что Эрдоган захотел обустраивать Ливию с США и без Хафтара.
Видео: YouTube / NTV
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