Анкара обязана лишь заботится о сохранении памятника.

Турция рассказала о праве превратить собор Святой Софии в мечеть, не учитывая мнению других государств. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

По его словам, это не международная тема, а Айя-София использовалась как мечеть после того, как стала собственностью османов.

Это вопрос нашего суверенитета. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Он подчеркнул, что Анкара обязана лишь заботится о сохранении памятника, а его включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО ни к чему не обязывает Турцию.

Ранее мы писали, что Эрдоган захотел обустраивать Ливию с США и без Хафтара.

Видео: YouTube / NTV