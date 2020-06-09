Эрдоган захотел обустраивать Ливию с США и без Хафтара

Глава Турции заявил, что Хафтара могут "в любой момент исключить" из обсуждений благоустройства Ливии.

Реджеп Тайип Эрдоган захотел обустраивать Ливию с США и без фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Об этом заявили журналисты из Anadolu со ссылкой на слова главы Турции. По мнению политика, Анкара и Вашингтон способны начать процесс переговоров, связанный с обустройством Ливии без ЛНА.

Эрдоган добавил, что Халифу Хафтара могут исключить из переговоров по Ливии "в любой момент". Он напомнил, что Анкара продолжает поддерживать Правительство национального согласия Ливии.

Напомним, что ранее США и Турция достигли определенные договоренности относительно Ливии во время телефонного разговора. Однако Эрдоган решил не раскрывать общественности подробности совместного плана.

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Видео: YouTube / TRT Haber