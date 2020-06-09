Инспекция продолжает поиски тел, которые ранее могли не найти в Триполи.

На юге Триполи найдено четыре неопознанных тела. Об этом сообщили журналисты из Xinhua. Они рассказали, что на территории южной части столицы Ливии военные обнаружили останки людей. В этом регионе более года велись боевые действия между Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

Человеческие тела обнаружены во время инспекции Каллат аль-Фарджан на юге Триполи. Об этом рассказал руководитель группы по поиску и опознанию тел Люфти аль-Мисрати.

В эти дни продолжаются поиски в других районах Люфти аль-Мисрати, руководитель группы по поиску и опознанию тел в Триполи

Чиновник отметил, что большая часть населения Ливии не может вернуться в свои дома, расположенные на юге страны. Территория остается заминированной.

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Видео: YouTube / vincent tablizo