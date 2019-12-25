ПНС обвинило ОАЭ в войне на стороне армии Хафтара

В ПНС считают, что беспилотники ОАЭ нанесли удар по госпиталю.

Правительство национального согласия обвинило ОАЭ в войне на стороне армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом заявили журналисты из Anadolu. Руководство ПНС недовольно тем фактом, что представители ОАЭ якобы обстреляли полевой госпиталь вооруженных сил.

В ПНС уточнили, что атака на объекты ПНС с участием боевой техники из ОАЭ произошла 6 июня. В этот день беспилотные летательные аппараты нанесли удар по больнице, расположенной в районе Абу Кырей. Этот населенный пункт находится в 140 километрах к юго-востоку от города Мисураты. В результате нападения ущерб причинен зданию, а также машинам скорой помощи. Человеческих жертв или пострадавших не зарегистрировано.

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