Патриарх Кирилл призвал власти Турции сохранить статус храма Святой Софии

Глава РПЦ обратился к властям Турции.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал власти Турции сохранить статус храма Святой Софии. Глава РПЦ считает, что правительство Анкары проявит благоразумие и оставит статус собора без изменений. Соответствующее заявление распространила пресс-служба РПЦ.

Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции патриарх Кирилл

Глава РПЦ добавил, что собой Святой Софии является величайшим шедевром христианской культуры. Туда едут миллионы верующих во всего мира, так как нынешний статус храма - нейтральный. Его сохранение скажется на дальнейшем укреплении межрелигиозного согласия и мира между народами России и Турции.

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