Госпиталь в "Ленэкспо" примет пациентов в случае ухудшения обстановки с коронавирусом

Власти Петербурга заявили, что временный госпиталь в "Ленэкспо", предназначенный для больных коронавирусом, могут при необходимости в скором времени открыть. Губернатор Александр Беглов в эфире телепрограммы "Петербург. Новый взгляд" пояснил, что это произойдет только при ухудшении эпидемиологической ситуации.
На данный момент в Петербурге для больных коронавирусом развернуто более 3,7 тысячи коек в 12 взрослых и 1 детском стационаре.
Во время закрытия "Ленэкспо" доработали с учетом пожеланий пациентов и требований Роспотребнадзора. Там теперь есть аппарат КТ и палата реанимации.
На санитарные меры в школах Петербурга выделено 6 млрд рублей.
Фото: Telegram/ Петербург против коронавируса
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