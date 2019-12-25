Госпиталь в "Ленэкспо" примет пациентов в случае ухудшения обстановки с коронавирусом

На данный момент в Петербурге для больных коронавирусом развернуто более 3,7 тысячи коек в 12 взрослых и 1 детском стационаре.

Власти Петербурга заявили, что временный госпиталь в "Ленэкспо", предназначенный для больных коронавирусом, могут при необходимости в скором времени открыть. Губернатор Александр Беглов в эфире телепрограммы "Петербург. Новый взгляд" пояснил, что это произойдет только при ухудшении эпидемиологической ситуации.

На данный момент в Петербурге для больных коронавирусом развернуто более 3,7 тысячи коек в 12 взрослых и 1 детском стационаре.

Во время закрытия "Ленэкспо" доработали с учетом пожеланий пациентов и требований Роспотребнадзора. Там теперь есть аппарат КТ и палата реанимации.

На санитарные меры в школах Петербурга выделено 6 млрд рублей.

Фото: Telegram/ Петербург против коронавируса