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Гоша Куценко посвятил трогательную песню памяти Марьянова

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Гоша Куценко создал композицию в память о погибшем Марьянове.

Актер Гоша Куценко посвятил Дмитрию Марьянову душевную композицию. Видео было опубликовано в сети, в нем собраны памятные фото и кадры из фильмов, где играл Марьянов. Напомним, что коллега и друг Куценко скончался 15 октября 2017 года, причиной его смерти считается тромбоэмболия.

Гоша Куценко тяжело переживает случившуюся трагедию. Для него Дмитрий был не только коллегой, но и близким другом. В связи с этим он решил записать песню памяти Марьянова. 

В композиции актер прощается с коллегой и просит у него прощения. К словам, к которым невозможно остаться равнодушным дополняется видеоряд: фото из личного архива и кадры из фильмов и телепроектов, где Марьянов принимал участие.

Видео: YouTube - Gosha Kutsenko

 
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Категории: Культура Общество Лента новостей

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