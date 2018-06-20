Людям с ВИЧ разрешат брать детей из детских домов

Закопроект позволит в порядке исключения отходить от Семейного кодекса.

2 апреля Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому люди с ВИЧ и гепатитом смогут усыновлять и брать на воспитание детей из детского дома, сообщается на официальном сайте.

Депутаты подчеркнули, что каждый случай будет рассматриваться судом в отдельном порядке:

Суд при вынесении решения об усыновлении ребенка с учетом его интересов и заслуживающих внимания обстоятельств вправе отступить от положения […] в случаях, когда лицо, желающее усыновить ребенка и проживающее с ним в силу уже сложившихся семейных отношений, имеет заболевания, указанные в перечне заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью Говориться в документе

Законопроект позволит отступать от Семейного кодекса, который запрещает брать на воспитание детей людям с заболеваниями из перечня, разработанного правительством РФ. Также усыновлять запрещено людям с психическими расстройствами. Такого права лишены и страдающие алкоголизмом, наркоманией , туберкулезом и т.д.

Видео: Piter.tv