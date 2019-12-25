Можно будет потратить 184 миллиарда, 368 миллиардов или 1,3 триллиона рублей.

Госдума рассмотрит три варианта индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на собственный источник в нижней палате парламента.

Авторы законопроектов — член Совета Федерации Василий Иконников, а также фракций ЛДПР и "Справедливой России". Они считают, что все три инициативы следует объединить в один документ и учесть при работе над бюджетом страны на 2021 год.

На данные выплаты можно будет потратить 184 миллиарда, 368 миллиардов или 1,3 триллиона рублей. Всё зависит от сроков выплат и прочих параметров.

Иконников отмечает, что президент ставит задачу по росту ВВП страны на 3% в год — и для реализации этих планов нужны рабочие руки. По мнению депутата, значительная часть работающих людей — пенсионеры. При этом пять миллионов из них отказались от официальной работы после того, как их пенсию перестали индексировать.

Ранее мы писали, что пенсионеры смогут выбрать дату зачисления пенсий на счет.

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