Госдума предложила субсидировать оплату ЖКУ для многодетных семей

Выплаты будут предоставлять семьям с тремя и более детьми. Также данная мера может коснуться семей, в которых есть безработные.

Российским многодетным семьям могут начать выплачивать субсидии в размере полной стоимости услуг ЖКУ. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на зпмпредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.

Выплаты будут предоставлять семьям с тремя и более детьми. Также данная мера может коснуться семей, в которых есть безработные. Эта категория россиян будет оплачивать ЖКУ с помощью государственных выплат. Кроме того, субсидирование 70% платы за ЖКУ предлагается сделать для людей в возрасте старше 65 лет. Депутаты Госдумы предложили ввести отсрочку по уплате налогов для организаций ЖКУ.

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