Госдума расширила список документов для получения ипотечных каникул

Теперь нужно больше документов, чтобы подтвердить сложную жизненную ситуацию.

Госдума во втором чтении приняла закон о расширении перечня документов, которые необходимы для получения ипотечных каникул заемщиками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

В этот список попали справка о полученных человеком доходах и удержанных суммах налога, справка о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход по формам, утвержденным Федеральной налоговой службой (ФНС) России, а также книги учета доходов и расходов для предпринимателей.

Если заемщик находится в декретном отпуске, для подтверждения трудных жизненных обстоятельств можно предоставить выданную работодателем справку о зарплате вместе с подтверждающими её нахождение в таком отпуске документами.

Также подтвердить сложную ситуацию можно прекращением трудового договора или служебного контракта. Но только граждане, получающие страховую пенсию по старости.

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