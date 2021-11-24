Госдума приняла закон об ограничении ЦБ числа выдаваемых кредитов

Регулятор получит новые возможности со следующего года.

Госдума России приняла закон об ограничении Центробанком числа выдаваемых потребительских кредитов. Регулятор получит новое право с 1 января 2022 года. Кредитная организация будет вводить прямые количественные ограничения на выдачу займов банками и микрофинансовыми организациями. Лимиты по допустимым долям выдачи таких кредитов клиентам будут устанавливаться советом директоров ЦБ РФ.

Глава профильного комитета ГД по вопросам финансового рынка Анатолий Аксаков уточнил, что благодаря законопроекту ЦБ сможет устанавливать предельно допустимую долю отдельных видов рискованных и необеспеченных кредитов. Такая мера поможет снизить уровень закредитованности населения, а также избежать формирования новых финансовых пузырей на внутренних рынках.

Стоит уточнить, что конкретные виды кредитов и займов, характеристики и порядок их установления и использования лимитов будут позже определены нормативным актом ЦБ.

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