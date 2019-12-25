Госдума приняла закон об изменениях правил проведения выборов

Депутаты рассказали о порядке проведения ДЭГа.

Государственная Дума приняла на пленарном заседании 11 марта закон об изменениях правил проведения выборов и референдумов. Экспертами разработаны единые правила для проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В документе говорится о том, что по решению избирательной комиссии голосование может проводиться в дистанционной электронной форме. Этот регулятор также определяет сроки голосования и системы проведения. На федеральном уровне решение будет принимать ЦИК. Россияне смогут зарегистрироваться для онлайн-участия через специальный интернет-ресурс. Человек, который заполнил бюллетень в онлайн-формате, не сможет проголосовать на избирательном участке.

Депутаты выступили за объединение участковых комиссий на выборах и референдумах в тех случаях, когда общее число избирателей на участке составляет более 3 тысяч человек. Данный порядок формирования УИК будет вводиться в городах федерального значения и административных центрах РФ, в округах с численностью свыше 500 тысяч местного населения. Муниципальные избирательные комиссии упраздняются с 1 января 2023 года.

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Фото: Piter.tv