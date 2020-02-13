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Срочникам в армии будут платить 2000 рублей в месяц

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Госдума приняла закон о выплате призывникам довольствия в 2000 рублей.

Госдума приняла законопроект о выплате денежного довольствия призывникам в размере двух тысяч рублей.

В эту сумму входит оклад и ежемесячные надбавки, в том числе за работу с документами, представляющему гостайну. Также при увольнении со службы молодым людям также должны будут выплатить пособие, равное одному окладу.

В 2012-2018 году в России проходил эксперимент по унификации денежного довольствия призывников.

В прошлом году в России изменились правила призыва в армию.

Видео: YouTube/ Минобороны России 

Теги: армия, госдума, солдаты
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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