Срочникам в армии будут платить 2000 рублей в месяц

Госдума приняла законопроект о выплате денежного довольствия призывникам в размере двух тысяч рублей.
В эту сумму входит оклад и ежемесячные надбавки, в том числе за работу с документами, представляющему гостайну. Также при увольнении со службы молодым людям также должны будут выплатить пособие, равное одному окладу.
В 2012-2018 году в России проходил эксперимент по унификации денежного довольствия призывников.
В прошлом году в России изменились правила призыва в армию.
Видео: YouTube/ Минобороны России
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