Срочникам в армии будут платить 2000 рублей в месяц

Госдума приняла закон о выплате призывникам довольствия в 2000 рублей.

Госдума приняла законопроект о выплате денежного довольствия призывникам в размере двух тысяч рублей.

В эту сумму входит оклад и ежемесячные надбавки, в том числе за работу с документами, представляющему гостайну. Также при увольнении со службы молодым людям также должны будут выплатить пособие, равное одному окладу.

В 2012-2018 году в России проходил эксперимент по унификации денежного довольствия призывников.

В прошлом году в России изменились правила призыва в армию.

Видео: YouTube/ Минобороны России