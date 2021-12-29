Госдума приняла закон о предоставлении Росстату данных Пенсионного фонда

Депутаты рассказали для чего чиновника нужны сведения от Пенсионного фонда России.

Госдума России приняла закон о предоставлении Росстату обезличенных данных по индивидуальному учету Пенсионного фонда. Это необходимо чиновникам для проведения статистического анализа. Депутаты одобрили проект в третьем завершающем чтении. В пояснительной записке парламентарии отметили, что система позволит оперативно собирать сведения, на базе которых эксперты будут формировать социально-экономические показатели. Речь идет о социальной поддержке населения, услугах и выплатах. Данные ПФР помогут Росстату определять количественные характеристики по мерам социальной помощи населению.

Что позволяет обеспечить достоверность официальной статистической информации, формируемой на основе нового вида информационного взаимодействия. пояснительная записка

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Фото и видео: YouTube / Россия 24