  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:32
57
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Госдума приняла в I чтении проект об уточнении закона о выборах президента

0 0

Отмечается, что данные правки носят юридико-технический характер.

Госдума приняла в I чтении проект об уточнении закона о выборах президента. Документ был предложен главами комитетов ГД и Совфеда по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.

По словам Крашенинникова, окончательное решение о дате выборов будет принято Совфедом в декабре 2023 года. Он подчеркнул, что с учетом таких сроков необходимо заранее внести поправки в закон о президентских выборах. Глава комитета по госстроительству отметил, что данные правки носят юридико-технический характер.

Согласно задумке авторов законопроекта, предусматривается уточнение положений относительно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках. Кроме того, устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям.

Ранее Володин предложил Байдену дебаты с Зюгановым.

Видео: Дума ТВ

Теги: выборы президента, госдума россии, законопроект, поправки
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии