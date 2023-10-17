Отмечается, что данные правки носят юридико-технический характер.

Госдума приняла в I чтении проект об уточнении закона о выборах президента. Документ был предложен главами комитетов ГД и Совфеда по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.

По словам Крашенинникова, окончательное решение о дате выборов будет принято Совфедом в декабре 2023 года. Он подчеркнул, что с учетом таких сроков необходимо заранее внести поправки в закон о президентских выборах. Глава комитета по госстроительству отметил, что данные правки носят юридико-технический характер.

Согласно задумке авторов законопроекта, предусматривается уточнение положений относительно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках. Кроме того, устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям.

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