Госдума предложила ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на главу комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Он предлагает вывести пенсионеров из под действия будущего закона. Причина в том, что депозитные вклады с суммой более миллиона рублей открывают, в основном, пенсионеры. По статистике, 43% держателей таких вкладов — люди пенсионного или предпенсионного возраста. Так они пытаются получить прибавку к пенсии.
Эксперты предлагают кратно увеличить планку налога, чтобы под него не попадали пенсионеры.
Ранее Пенсионеры в Москве получили выплату за карантин.
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