Депутаты раскрыли основные положения нового законопроекта.

Госдума поддержала проект об обязанности росгвардейцев представляться. Авторами инициативы выступили члены комитета по безопасности и противодействию коррупции. Кроме главы комитета Василия Пискарева и его зампреда Александра Хинштейна проект поддержал депутат от "Справедливой России" Валерий Гартунг.

Депутаты намерены устранить пробел правового регулирования деятельности сотрудников силовой структуры. Росгвардейцев обяжут представляться и предъявлять служебное удостоверение. Эта мера будет необходимой во время реализации сотрудникам нацгвардии отдельных полномочий. Росгвардию обяжут разъяснять гражданам причину и основания для мер воздействия по отношению к ним.

Нормы о представлении не будут распространяться на представителей ОМОНа и СБОРа. Исключения связаны с работой по предотвращению терроризма. Сотрудники данных подразделений не могут представляться ради собственной безопасности.

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об отсрочке по уплате налогов.

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