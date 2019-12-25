Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов

Проект предлагает закрепить в Семейном кодексе понятие совместного имущества супругов.

Госдума в первом чтении поддержала проект о понятии совместного имущества супругов и порядке его раздела. Об этом пишут "РИА Новости". Инициаторы законопроекта — главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

Парламентарии предлагают проводить процесс по разделу имущества в рамках одного судебного разбирательства. При этом делиться будет всё имущество сразу.

Проект предлагает закрепить в Семейном кодексе понятие совместного имущества супругов — так будут называть сумму активов и пассивов, которые нажили муж и жена за время брака. Сейчас же имущество супругов рассматривают не как единое целое, а как набор отдельных объектов. Поэтому сначала разводящиеся супруги делят сначала недвижимость, потом деньги, далее — всё остальное. Новый законопроект предлагает делить всё разом.

Законопроект предлагает утвердить такой порядок раздела имущества как при судебном разбирательстве, так и разделе имущества по обоюдному соглашению.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей.