Госдума отказалась сделать 31 декабря выходным днем

Многие работники в этот день берут отпуск за свой счёт или отгул.

Государственная Дума отказалась сделать 31 декабря выходным днем каждый день. Об этом пишет ТАСС.

При этом парламентарии отметили, что такое право остаётся у региональных властей, а также у работодателей. В законопроекте предлагалось, распределять выходные дни так, чтобы 31 декабря в любом случае оказывался нерабочим. Предполагалось, что это позволит сотрудникам и работодателям рационально использовать выходные, а также соблюсти баланс интересов. Один из авторов проекта Ярослав Нилов подчёркивал, что данная инициатива помогла бы повысить производительность труда.

Все прекрасно понимают, что полноценной работы 31 декабря нет. Ярослав Нилов, депутат Госдумы

Он отметил, что многие работники в этот день берут отпуск за свой счёт или отгул.

Против законопроекта проголосовал 101 парламентарий, два воздержались.

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