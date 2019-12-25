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Менее 25% номеров забронировано на новогодние праздники в гостиницах Петербурга
Сегодня, 11:00
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nastya960

Менее 25% номеров забронировано на новогодние праздники в гостиницах Петербурга

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В этом году места на новогодние праздники бронируют гораздо скромнее, чем в предыдущие годы.

В Петербурге на новогодние праздники забронировано не более 25% гостиничных номеров. Об этом сообщили в Комитете по развитию туризма города.

В этом году места на новогодние праздники бронируют гораздо скромнее, чем в предыдущие годы. На данный момент гостиницы также практически не загружены, хотя цены сейчас ниже в 2-3 раза.

Гостиницы пустуют даже несмотря на то, что Петербург каждый год входит в число самых популярных направлений для отдыха на Новый год и Рождество.

Фото: pixabay

Теги: гостиница, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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