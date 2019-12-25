Петербург вошел в топ-3 продаж путёвок по России с кешбэком

Программа туров с кешбэком вновь стартовала в России 15 октября.

В понедельник, 16 ноября, стало известно о том, что Северная столица попала в список по продаже путёвок по России с кешбэком. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса для поиска туров Level.Travel.

Как оказалось, Петербург занял второе место в этом рейтинге. Первое место досталось городу Сочи. Средний чек на туры в Петербург с перелетом и проживанием в системе онлайн-сервиса составляет чуть более 10 тысяч рублей.

Отмечается, что спрос на туры на сервисе вырос на 24%. Как оказалось, каждый второй тур покупался с кешбэком.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге завершилась пассажирская навигация.

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