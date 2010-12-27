Госдума ограничит продажу лекарств в интернете

В Госдуму внесен законопроект о регулировании продажи лекарств в интернете

В Госдуме рассмотрят законопроект, который будет регулировать продажу лекарственных средств, сообщается на сайте РФ.

Законопроект создан для урегулирования понятий «фармацевтическая деятельность», «аптечная организация» и «ветеринарная аптечная организация» для дистанционной розничной торговли.

Также введут запрет на продажу в интернете рецептурных лекарств. Для этого предложено включить в Единый реестр сайтов с запрещенной информацией интернет-магазины, содержащие информацию о дистанционной продаже препаратов, опускающихся по рецепту.

Сайты, которые будут готовы продать сильные лекарственные средства предложено ограничить в доступе взамен на досудебную блокировку.

Лекарственные, неарктические и психотропные средства предложено разрешить включить в перечень препаратов, которые могут продаваться в медицинских организациях, имеющих лицензию на фармадеятельность, а также в их подразделениях, расположенных в сельских населенных пунктах, где нет аптек.