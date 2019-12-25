Госдума одобрила упрощенное получение регионами нефтегазовых допдоходов

Документ принят на пленарном заседании в ГД.

Государственная Дума России одобрила упрощенное получение регионами средств нефтегазовых дополнительных доходов. Документ был инициирован к рассмотрению на пленарном заседании в нижней палате парламенте главой профильного комитета по вопросам бюджета и налогам Андреем Макаровым, а также сенатором Николаем Журавлевым. Проект изучался в рамках реализации антикризисных мер и своевременной поддержки граждан в условиях западных санкций. Он принят в первом и завершающем чтении.

Законом приостанавливается на текущий год действие нормы Бюджетного кодекса РФ, в которой говорится об обязанности вносить правки в бюджеты для предоставления гарантий сверх параметров. На 2022 год продлена норма о праве кабинета министров давать государственные гарантии на отличных от закона по федеральному бюджету условиях.

Реализация данных норм позволит осуществлять меры поддержки предприятий российской экономики, направленные на сохранение рабочих мест и выплату заработной платы гражданам. пояснительная записка

Депутаты также усилят контроль в сфере обязательного медицинского страхования. Будет рассматриваться вопрос по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году, а также в плановом периоде. Данные полномочия парламентариев позволят корректировать или дополнять меры, направленные на развитие отечественной системы здравоохранения.

Госдума приняла закон об изменениях правил проведения выборов.

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