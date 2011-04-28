Госдума не включила законопроекты о QR-кодах в план работы на декабрь

Рассмотрение законопроектов отсутствует в предварительном графике работы на декабрь.

Государственная дума исключила из предварительного графика работы на следующий месяц рассмотрение законопроектов правительства, предполагающих введение в стране QR-кодов для посещения общественных мест и транспорта. Это следует из проекта постановления Совета Думы, опубликованном в электронной базе данных палаты.

12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о единой системе QR-кодов. Предполагается, что граждане РФ смогут пользоваться общественным транспортом, а также посещать заведения общественного питания, культурные учреждения, объекты розничной торговли и прочие места с предъявлением паспорта и одного из документов: сертификата о прохождении курса вакцинации от COVID-19, справки о перенесенном заболевании, либо медицинского отвода от прививки.

Планировалось, что первое чтение законопроектов состоится в середине декабря.

Ранее главврачи 11 больниц, в числе которых Денис Проценко, пригласили противников вакцинации в "красные зоны", реанимации и патологоанатомические отделения медицинских учреждений. В открытом письме авторы заявляют, что им известна точка зрения антиваксеров, а также выражают уверенность, что после посещения госпиталей они изменят ее.

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