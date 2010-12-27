Петербургские депутаты намерены снизить возраст уголовной ответственности для живодеров

Петербургские депутаты предлагают привлекать к ответственности не с 16, а с 14.

В среду, 10 июля, Заксобрание Северной столицы в среду внесло на рассмотрение законопроект о снижении возраста привлечения к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает ТАСС.

Петербургские депутаты предлагают привлекать к ответственности не с 16, а с 14.

На сегодняшний день несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут никакой ответственности за жестокое обращение с животными, даже если указанные действия были совершены группой сказано в пояснительной записке

В итоге парламентарии не оценили по достоинству этот законопроект. Правительство дало отрицательный отзыв на эту инициативу.

Предлагаемый законопроектом подход не согласуется с государственной политикой РФ, направленной на создание эффективных превентивных механизмов, препятствующих подростковой преступности, и на поиск новых методов воспитательного воздействия сказано в сообщении

По словам парламентариев, в данный момент закон уже предполагает помещение в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа детей, которым на момент совершения преступления было от 11 до 18 лет.

Ранее мы сообщали о том, как помочь несчастным животным в Петербурге

Фото:pixabay